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Общество
Сюжет: COVID-19

В двух школах Бишкека выявили детей, зараженных коронавирусом

В двух школах Бишкека выявили детей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, болеющие дети выявлены при проведении обязательных проверочных мероприятий. Выяснилось, что в этих двух семьях были случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Приняты все необходимые меры безопасности, ситуация в этих учебных заведениях находится под контролем. Классы, в которых обучались эти дети, будут отправлены на онлайн-обучение и в течение двух недель будут находиться под наблюдением врачей. А учителя, которые преподавали им уроки, направлены на сдачу ПЦР-анализов», — отметили в мэрии.

Если в ваших семьях были или наблюдаются в настоящее время случаи заражения коронавирусной инфекцией, пожалуйста, пройдите ПЦР-тесты, убедитесь, что ваш ребенок не является носителем вируса.

Мэрия Бишкека

Обязательно сообщите об этом администрации школы, своему классному руководителю. И только после проведения всех проверок и сдачи анализов направляйте ребенка в школу.

Напомним, учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в столице с 18 января перешли на офлайн-обучение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181000/
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