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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 695 человек, 248 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 695 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 6 пациентов, в больницах — 689.

В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 220 — в тяжелом. Состояние большинства больных (437 человек, или 63,4 процента) оценивают как средней тяжести. Четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 108 человек. В Бишкеке выписаны 38 человек, Оше — 2, Чуйской области — 35, Ошской — 3, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 3.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 772 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180971/
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