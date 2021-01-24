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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 643 человека, 221 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 643 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 967 пациентов, в больницах — 676. В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 221 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (419 человек, или 61,9 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 155 человек. В Бишкеке выписаны 59 человек, Оше — 8, Чуйской области — 44, Ошской — 4, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 5.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 927 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180956/
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