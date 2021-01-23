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Общество

В мэрии заверяют: сообщения о пропусках учителями уроков — неправда

Сообщения о том, что некоторые учителя срывают обучение в онлайн-режиме и пропускают уроки, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что с 18 января все 97 столичных школ возобновили обучение в режиме офлайн для учащихся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Ученики остальных классов пока остаются на онлайн-обучении.

«Дорогие родители и дети! Если у вас есть факты срыва учебного процесса или же другие факты незаконных действий со стороны педагогических кадров, для принятия незамедлительных и правомерных мер просим вас информировать по WhatsApp 0709240284», — заявили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180949/
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