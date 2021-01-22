Для зараженных COVID-19 свободны 245 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 245 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 16.00 22 января:

Национальный хирургический центр — 6;

Национальный центр фтизиатрии — 24;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 188;

Национальный центр онкологии и гематологии — 7;

Клинический родильный дом № 2 — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 703 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.