Пожары и взрывы в точках фастфуда. В Кыргызстане продолжаются проверки бизнеса

После случившихся в Таласе и Караколе трагических событий специалисты Госэкотехинспекции по всей республике проводят проверки точек быстрого питания. Один из таких рейдов, по сообщениям пресс-службы инспекции, недавно прошел в Нарыне.

«Помимо проверки исправности оборудования, инспекторы также проводили профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности с владельцами и работниками точек быстрого питания. Особое внимание уделялось вопросам использования на кухнях газовых баллонов», — сообщили в ведомстве.