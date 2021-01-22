Пожары и взрывы в точках фастфуда. В Кыргызстане продолжаются проверки бизнеса

После случившихся в Таласе и Караколе трагических событий специалисты Госэкотехинспекции по всей республике проводят проверки точек быстрого питания. Один из таких рейдов, по сообщениям пресс-службы инспекции, недавно прошел в Нарыне.
«Помимо проверки исправности оборудования, инспекторы также проводили профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности с владельцами и работниками точек быстрого питания. Особое внимание уделялось вопросам использования на кухнях газовых баллонов», — сообщили в ведомстве.
произошел взрыв, в результате которого погибла девушка. Еще шесть человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 4 января схожее происшествие произошло в Таласской области. В результате взрыва в точке быстрого питания тогда пострадали 11 человек.