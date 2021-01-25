Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

29-30 января. Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Бишкек

На ковер Дворца спорта имени Кожомкула выйдут сильнейшие борцы страны со всех регионов. По итогам состязаний будет сформирована сборная, которая представит Кыргызстан на международных турнирах.

30 января. 1/8 финала Гран-при ACA Young Eagles. Толстой-Юрт (Чечня)

В наилегчайшем весе выступит Адилет Бегалиев против Мовлади Каламова, в легчайшем — против Магомеда Вахаева выйдет Адилет Ашимов, Арген Чыракбаев встретится с Имраном Эдилгириевым. Все соперники из Грозного.