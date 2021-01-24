Неделя-24. Кыргызстан получил президента, а мэрия прогнулась перед маршрутками

Центризбирком объявил Садыра Жапарова победителем досрочных выборов президента Кыргызстана. По данным информационной системы ЦИК, всего на выборах проголосовали 1 миллион 395 тысяч 529 избирателей, из них 1 миллион 105 тысяч 248 человек (79,2 процента) — за Садыра Жапарова.

Фото из интернета. Бишкекские перевозчики немного побастовали и вновь продавили свои интересы

Тариф на проезд в бишкекских маршрутках в мае может повыситься до 15 сомов. Об этом после встречи с перевозчиками сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев. По его словам, представители фирм-перевозчиков предоставили все расчеты. Такая позиция столичного градоначальника вызвала недовольство многих горожан.

Из приятных новостей — новый президент США Джо Байден отменил визовые ограничения для Кыргызстана. Глава Белого дома подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных виз и грин-карт (diversity visa), которые приостанавливали въезд для иммигрантов из КР. В посольстве добавили, что новые электронные паспорта Кыргызской Республики и более тесное сотрудничество между правоохранительными органами повысят общую безопасность.

От России же Кыргызстан бесплатно получит 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Ранее появилась информация, что у республики нет средств на вакцинацию, но вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что их найдут. «Вакцинация — это вопрос национальной безопасности. Деньги будут», — подчеркнула она.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

У нового президента уже определились оппоненты

Фото из интернета. Садыра Жапарова официально объявили президентом Кыргызстана

10 января досрочные выборы президента принесли Садыру Жапарову оглушительную победу. Его инаугурация еще не прошла, а круг его оппонентов и непримиримых критиков уже определился. Эксперты полагают, что ряды оппозиции могут пополниться по итогам предстоящих парламентских и местных выборов. Подробнее в материале «Кто станет оппозицией Садыру Жапарову».

Как чиновники СИЗО пополняют

Придя к власти, Садыр Жапаров не раз заявлял, что не будет устраивать политические гонения, но коррупционерам и вымогателям придется возместить ущерб, нанесенный государству. Обещания об объективном расследовании уголовных дел и честном разбирательстве тоже не единожды звучали из его уст. Кого же за последние четыре месяца привлекли к уголовной ответственности, напоминает 24.kg — «Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове».

Японка, полюбившая горы Кыргызстана

Фото из личного архива. Марико Като (крайняя справа)

Японка Марико Като работает в ЮНИСЕФ с мая 2016-го, сначала два года — в Оше, а в апреле 2018-го переехала в Бишкек. В интервью 24.kg она рассказала о своих впечатлениях от Кыргызстана, особенно о «захватывающей дух красоте природы».

Проблемы с авиацией: как Кыргызстан приземлили

Кыргызстанцы, пытающиеся вылететь в Россию в условиях пандемии, сталкиваются не только с проблемой сбора необходимых для этого документов — справки-обоснования и результаты ПЦР-теста, но и с запредельно высокими ценами на авиабилеты. При этом регулярных рейсов в РФ нет. Есть чартеры. Чиновники традиционно отчитываются, что работа ведется. Периодически они обращаются к властям России с просьбой увеличить количество рейсов. Но ситуация не меняется. Почему так происходит, читайте в материале «Дороговизна авиабилетов из-за коронавируса: что происходит и чего ожидать».

Проблемный Бишкек: названия улиц, маршрутки и свалка

Фото читателя 24.kg. Табличка с ошибками

Зуд переименований накрывает Бишкек с завидной периодичностью. Некоторые улицы пережили не одно название. Правда, переименовав их, столичные власти дальше не идут. Так что на многих улицах все аншлаги разные, есть с еще старыми названиями или ошибками. Подробнее в материале «Улица в твою честь, или Три варианта одного названия».

Городские власти десятилетиями не могут решить проблемы общественного транспорта. Пока они вынашивают грандиозные планы, многие микроавтобусные линии в столице закрываются. Водители утверждают, что перевозить пассажиров нерентабельно, а тариф на проезд власти боятся поднимать на протяжении девяти лет. Подробнее о ситуации — «За что платить, или Почему мэрия Бишкека боится повысить тариф на проезд».

Очередной бунт водителей маршруток, похоже, удался. Мэрия столицы пообещала повысить тариф на проезд до 15 сомов. Удивительно даже не это, а то, что городские власти ничего не требуют взамен. Бишкекчан и дальше будут возить в раздолбанных бусиках, забитых до отказа. Подробнее — «Маршрутный бунт. Как мэрия Бишкека прогибается и ничего не требует взамен».

Бишкекский санитарный полигон в последние месяцы в центре внимания. Активисты требуют от городских властей потушить дымящую свалку, а муниципалитет снова и снова меняет там руководителей. Кресло начальника занял уже третий человек за последние два с небольшим месяца. И назначение это вызвало неоднозначную реакцию. Подробнее — «Больное место мэрии, или Почему свалка дымить не перестанет».

Эксперименты над медициной продолжаются

Фото 24.kg. После очередной реформы системы здравоохранения мы можем потерять ее окончательно

Минздрав затеял очередную оптимизацию организаций здравоохранения. В частности, предлагается провести слияние территориальных центров семейной медицины (ЦСМ) с больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Широких обсуждений не проводили, а на местах уже недовольны. Чем может обернуться реформа для пациентов, 24.kg рассказала директор Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер Суйумжан Мукеева.

По законодательству в Кыргызстане различают организации здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней. Их объединение в нарушение закона приведет к полному коллапсу системы здравоохранения, считает завкафедрой семейной медицины последипломного образования КГМА профессор Нурлан Бримкулов, который своим мнением поделился с 24.kg.

Количество недовольных проводимой Минздравом оптимизацией организаций здравоохранения растет. Появилось мнение, что «горячая точка» может перерасти в пожар и повлиять на уровень финансирования со стороны доноров. Пострадают тысячи больных, нуждающихся в непрерывной помощи.

О том, зачем в период пандемии коронавируса затеяна реформа, 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Владислава Ногая. Кара-Булак

Январь нас удивляет погодными скачками — то тепло, как ранней весной, то опять идет снег. Зато авторы нашей рубрики постоянны — они готовы радовать читателей 24.kg в любое время года. И сегодня у нас исключительно зимний выпуск. Подробнее — «Мгновения жизни. Зимний Кара-Булак и перевал Айдаркен».

Почему наша медицина никак не подружится с «цифрой»

Когда-нибудь посещение больниц в Кыргызстане будет максимально комфортным. Пациентам не придется стоять в длинных очередях недовольных граждан, ведь прием будет по онлайн-записи. В регистратуре поликлиник перестанут терять амбулаторные карты. Появится база данных лекарств, и все рецепты станут цифровыми. Все это в планах правительства и даже закреплено программами. Однако реализация буксует и отстает от сроков. О причинах в материале «Электронные рецепт и медкарта. Что тормозит цифровизацию в здравоохранении».

Как проходит возвращение в школу

Фото 24.kg. Долгожданное возвращение в школу

С 18 января учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в Бишкеке вернулись к традиционной форме обучения. В регионах Кыргызстана к такому режиму перешло большинство школ на прошлой неделе. 24.kg узнало, как прошли первые дни учебы, выполняются ли предписанные алгоритмы и каковы шансы, что дети не вернутся к учебе на удаленке.

Что делать, если пропал человек. Советы волонтеров

Ежедневные милицейские сводки в Кыргызстане редко обходятся без сообщений о розыске пропавших людей. Зачастую жизнь и судьба без вести пропавшего зависят от одного телефонного звонка. Волонтеры «Добровольного отряда спасателей» рассказали 24.kg, что делать в случае пропажи человека, как быть, если вы нашли потерявшегося, и можно ли обезопасить близких от трагедии.