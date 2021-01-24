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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

26-29 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

25-29 января. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса, ЦУМ-2), 10.00-19.00.

3-31 января. Выставка «Впечатление»

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские и репродукции известных художников.

Кафе Chicken Star, 11.00-00.00.

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

26 января. Лекторий Welcome to Triathlon!

Вы узнаете о тренировках, выборе стартов, подготовке к ним. Лекторий будет особенно полезен для новичков в триатлоне. Регистрация по ссылке.

БЦ «Монолит» (2-й этаж), 18.00.

28 января. Кинопремьеры

«Дьявол в деталях» (триллер). Заместителя шерифа округа Керн Джо «Дики» Дикона отправляют в Лос-Анджелес — обычная командировка для сбора улик. Но там его втягивают в поиски серийного убийцы, который терроризирует город.

«Афера Оливера Твиста» (боевик). Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

«Охотник на монстров» (фэнтези, боевик). Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов.

«Маленькие волшебницы» (фэнтези, комедия). Четыре сестры живут с родителями в живописном фамильном замке. Окружающие и не подозревают, что они обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Но злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180902/
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