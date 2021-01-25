В Бишкеке 25 января без осадков. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 9 часов 40 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Шайыр, Джалиля, Кантемировской, Садовой, Жибек Жолу, Тоголока Молдо, Коенкозова, Ташкентской, Абдрахманова, жилмассив «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Садырбаева, Торт- Куль);

9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко);

9.30-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 34- 42.

У кого намечается той

Борис Подкорытов

Родился 25 января 1962 года. Футболист. Заслуженный тренер КР.

Кожобек Рыспаев

Родился 25 января 1963 года в селе Суусамыр Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Памятные даты

День студента (Татьянин день)

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, и Татьянин день стал официальным университетским днем.

А святая мученица Татиана с тех пор считается покровительницей студентов.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Молдо Кылыч

Родился 25 января 1866 года в селении Кочкор. Выдающийся акын-письменник.

Фото www.literatura.kg. Молдо Кылыч

Один из зачинателей современной кыргызской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям.

Творческую деятельность он начал как акын-импровизатор, а затем стал записывать свои песни. Его произведения пользовались большой популярностью. В фондах АН Кыргызстана насчитывалось 28 наименований произведений Кылыча.

С точностью живописца красочно и с любовью описывал акын природу родного края в поэмах «Сказание о Чуйской долине», «Бесноватая река», «Ала-Тоо».

Автор первых печатных книг на кыргызском языке.

Умер в 1917 году.

Родился драматург Мырзабек Тойбаев

Фото из архива семьи Мырзабека Тойбаева. Мырзабек Тойбаев

Родился 25 января 1935 года. Заслуженный деятель культуры, народный писатель КР.

Трудовой путь начал в 1958-м редактором радио, ответственным редактором студии Фрунзенского телевидения. Работал заведующим редакцией культуры и искусства Киргизской советской энциклопедии, главным редактором объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР, директором Дома актеров, литературным консультантом Союза писателей, президентом Ассоциации драматургов Кыргызстана.

С 2006-го — президент Ассамблеи деятелей культуры КР.

В 1963 году вышла в свет первая книга Мырзабека Тойбаева «Доброта». Его пьесы «Жаңы келин» («Невеста»), «Жоронун жоруктары» («Проделки Жоро») стали произведениями кыргызской классической драматургии.

Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык произведений Хамзы Хакимзаде Ниязи, Сергея Михалкова, Антона Чехова, Калтая Мухаметжанова.

Умер 8 июня 2019 года.

Родился профессор Аспандьяр Маралов

Фото slovo.kg. Аспандьяр Маралов

Родился 25 января 1938 года в городе Кара-Балте. Заслуженный врач Киргизкой ССР, доктор медицинских наук.

Специалист в области сердечно-сосудистой хирургии. Один из родоначальников кардиохирургии Кыргызстана, первый доктор медицинских наук по кардиохирургии в КР.

Опубликовано более 140 научных работ, в том числе учебное пособие, 11 предложений. Под его руководством защищены четыре кандидатские диссертации.

Умер 14 августа 2007 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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