В Кыргызстане за сутки выявили еще 118 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 47 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 23, Ошской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 8.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 703 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.