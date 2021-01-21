Отключение света в селе Достук. В «Северэлектро» объяснили, что случилось

Электроснабжение села Достук и ближайших населенных пунктов восстановлено. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

«Сегодня в 04.07 в селах Пригородное, Достук, Степное, Маевка и жилмассиве «Умут» Аламединского района было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Бригада оперативно выехала на место и определила, что из-за сильного ветра произошло замыкание воздушных линий 10 киловольт от подстанции «Майская». Это привело к повреждению на ней проходных изоляторов. Персоналом ОАО «Северэлектро» электрооборудование было выведено в ремонт», — сообщили в пресс-службе.

В акционерном обществе уверяют, что к 15.40 электроснабжение полностью восстановили. В «Северэлектро» принесли извинения за причиненные абонентам временные неудобства.

Напомним, сегодня жители села Достук пожаловались на то, что больше 12 часов они вынуждены сидеть без света. Они пригрозили даже перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме.