В Бишкеке 24 января до обеда возможен снег. Температура воздуха ожидается -3 градуса. День увеличился до 9 часов 38 минут.
Памятные даты
Международный день образования
Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования, признавая его роль в достижении мира и развития.
Проект резолюции предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами.
В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.
Международный день эскимо
Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).
История эскимо насчитывает несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днем рождения эскимо принято считать именно 24 января 1922-го.
Кстати, по одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии и получило название «эскимо».
А вот первое эскимо было без деревянной палочки — своего сегодняшнего неизменного атрибута. И обзавелось им лишь в 1934 году.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Хусаин Исманов
Родился 24 января 1924 года в селе Орок Сокулукского района. Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
Участник Великой Отечественной войны с января 1943-го. Наводчик орудия 86-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона (82-я гвардии стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт).
Участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Жил в Таласе. Работал в органах КГБ. Погиб при исполнении служебных обязанностей 28 сентября 1956 года.
Родился общественный деятель Искендер Мураталин
Родился 24 января 1935 года в селе Арашан Чуйской области.
Искендер Мураталин выдвигается на партийную работу в ЦК Компартии Киргизии в качестве заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности. Работал и первым секретарем Нарынского обкома партии.
В 1988-м впервые в стране создается новый самостоятельный орган охраны природы. Он назначается первым председателем Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики, в этом качестве проработал до 1996 года.
Награжден высшими наградами — орденами Ленина, дважды орденами «Знак Почета» и Дружбы народов, медалями и почетными грамотами.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР и неоднократно — Верховного Совета Киргизской ССР, ему присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства Кыргызской Республики.
Умер 25 февраля 2007 года.
Родился оператор Валерий Виленский
Родился 24 января 1941 года в селе Калининском КиргССР. Советский кинооператор и режиссер.
С 1958-го — ученик, ассистент оператора Фрунзенской киностудии, с 1967 года — оператор киностудии «Киргизфильм».
Участвовал в создании более чем 40 фильмов: «Девчонка с юга», «Материнское поле», «Мотивы наших предков», «Памятники древнего творчества», «Играет духовой оркестр», «Сны белого медведя», «Первый» и многих других.
Удачно как оператор и режиссер выступил в области телевизионного кино: «Дети гор» (1974), «Дар» (1974), «Лаборатория» (1976). Как режиссер снял более 10 фильмов.
Особое место в его творчестве занимают документальные фильмы о деятелях киргизской советской культуры «Сцена», «Признание», «Маэстро», «Чингиз Айтматов».
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;
- в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева покажут спектакль «Маша + Миша»;
- Coffeeshop Company приглашает на вечер памяти Владимира Высоцкого;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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