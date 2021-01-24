В Бишкеке 24 января до обеда возможен снег. Температура воздуха ожидается -3 градуса. День увеличился до 9 часов 38 минут.

Памятные даты

Международный день образования

Фото пресс-службы президента КР. Ученики в классе

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования, признавая его роль в достижении мира и развития.

Проект резолюции предложен делегацией Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами.

В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Международный день эскимо

Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).

История эскимо насчитывает несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днем рождения эскимо принято считать именно 24 января 1922-го.

Кстати, по одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии и получило название «эскимо».

А вот первое эскимо было без деревянной палочки — своего сегодняшнего неизменного атрибута. И обзавелось им лишь в 1934 году.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Хусаин Исманов

Фото из интернета. Хусаин Исманов

Родился 24 января 1924 года в селе Орок Сокулукского района. Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Участник Великой Отечественной войны с января 1943-го. Наводчик орудия 86-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона (82-я гвардии стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт).

Участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Жил в Таласе. Работал в органах КГБ. Погиб при исполнении служебных обязанностей 28 сентября 1956 года.

Родился общественный деятель Искендер Мураталин

Родился 24 января 1935 года в селе Арашан Чуйской области.

Искендер Мураталин выдвигается на партийную работу в ЦК Компартии Киргизии в качестве заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности. Работал и первым секретарем Нарынского обкома партии.

В 1988-м впервые в стране создается новый самостоятельный орган охраны природы. Он назначается первым председателем Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики, в этом качестве проработал до 1996 года.

Награжден высшими наградами — орденами Ленина, дважды орденами «Знак Почета» и Дружбы народов, медалями и почетными грамотами.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР и неоднократно — Верховного Совета Киргизской ССР, ему присвоено почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Умер 25 февраля 2007 года.

Родился оператор Валерий Виленский

Фото open.kg. Валерий Виленский

Родился 24 января 1941 года в селе Калининском КиргССР. Советский кинооператор и режиссер.

С 1958-го — ученик, ассистент оператора Фрунзенской киностудии, с 1967 года — оператор киностудии «Киргизфильм».

Участвовал в создании более чем 40 фильмов: «Девчонка с юга», «Материнское поле», «Мотивы наших предков», «Памятники древнего творчества», «Играет духовой оркестр», «Сны белого медведя», «Первый» и многих других.

Удачно как оператор и режиссер выступил в области телевизионного кино: «Дети гор» (1974), «Дар» (1974), «Лаборатория» (1976). Как режиссер снял более 10 фильмов.

Особое место в его творчестве занимают документальные фильмы о дея­телях киргизской советской культуры «Сцена», «Признание», «Маэстро», «Чингиз Айтматов».

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»; в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева покажут спектакль «Маша + Миша»;

«Маша + Миша»; Coffeeshop Company приглашает на в ечер памяти Владимира Высоцкого;

Владимира Высоцкого; мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.