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Общество

Поставщикам «Кыргызкомура» выставили штраф в 71 миллион сомов из-за угля

Штрафные санкции по качеству угля были выставлены 20 поставщикам госпредприятия «Кыргызкомур» на 71 миллион 16,8 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По их данным, санкции применяются, если поставленный на ТЭЦ Бишкека уголь не соответствует указанным в договорах параметрам по зольности, калорийности и влаге. Если поставщик не согласен с результатами анализа качества угля химической лаборатории ТЭЦ, то может их оспорить.

«Всего штрафные санкции были выставлены на 102 тысячи 150,57 тонны угля, который был поставлен на электротеплоцентраль с 26 июля по 31 декабря 2020 года», — подчеркнули в ОАО «Электрические станции».

Всего за отопительный сезон 2020-2021 годов ТЭЦ Бишкека примет 700 тысяч тонн угля от госпредприятия «Кыргызкомур», 336 тысяч тонн — от ОсОО «Восход и К» и 60 тысяч тонн — от ОсОО «Тегене».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180790/
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