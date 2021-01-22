В Бишкеке 22 января днем снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 34 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.30-12.00 — отрезок улицы Фатьянова;
- 9.00-13.00 — средняя школа № 88;
- 9.00-16.00 — улица Нарвская, 62в, 62г, 62д;
- 9.00-17.00 — улица Малдыбаева, 2;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Бектенова, Скрябина, Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой, переулки Днепропетровский, Бийский;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);
- 9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1» (16-21, 29, 29а, 30);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Ибраимова, Куренкеева;
- 10.30-12.00 — отрезки улиц Чехова, Кулатова;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Токтогула;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Ошской, Ашхабадской;
- 13.00-16.30 — 4-й микрорайон, 8, 30а, 43, 44, 46-49, 46/1.
У кого намечается той
Улукбек Кармышаков
Родился 22 января 1963 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Заместитель министра финансов КР.
Памятные даты
Первый полет Салижана Шарипова в космос
Основной задачей были стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.
Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.
Второй космический полет Салижан Шарипов совершил в 2004-м в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин
Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945-го за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.
Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 Джалал-Абада, на здании установлена мемориальная доска.
Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев
Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.
А 3 октября 1943-го в бою за высоту 158,4 продвижение 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.
В тот же день при отражении контратаки противника уничтожил танк и автомашину.
За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Павлу Пономареву присвоено звание Героя Советского Союза.
Умер в 1990-м в Ташкенте.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.