В Бишкеке 22 января днем снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 34 минут.

Отключение газа, света, воды

8.30-12.00 — отрезок улицы Фатьянова;

9.00-13.00 — средняя школа № 88;

9.00-16.00 — улица Нарвская, 62в, 62г, 62д;

9.00-17.00 — улица Малдыбаева, 2;

9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Бектенова, Скрябина, Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой, переулки Днепропетровский, Бийский;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);

9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1» (16-21, 29, 29а, 30);

10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Ибраимова, Куренкеева;

10.30-12.00 — отрезки улиц Чехова, Кулатова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Токтогула;

13.00-15.00 — отрезки улиц Ошской, Ашхабадской;

13.00-16.30 — 4-й микрорайон, 8, 30а, 43, 44, 46-49, 46/1.

У кого намечается той

Улукбек Кармышаков

Родился 22 января 1963 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Заместитель министра финансов КР.

Памятные даты

Первый полет Салижана Шарипова в космос

Фото из интернета. Салижан Шарипов

С 22 по 31 января 1998 года в качестве специалиста полета шаттла Endeavour STS-89 уроженец Кыргызстана Салижан Шарипов совершил свой первый полет в космос.

Основной задачей были стыковка со станцией «Мир» и замена американского члена экипажа.

Продолжительность полета составила 8 суток 19 часов 46 минут 54 секунды.

Второй космический полет Салижан Шарипов совершил в 2004-м в качестве командира космического корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера на Международной космической станции. В этой экспедиции он совершил два выхода в открытый космос.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Бабкин

Родился 22 января 1922 года в селе Старая Тойда (ныне Аннинский район Воронежской области). Вырос в Киргизии.

Фото из интернета. Михаил Бабкин

С 22 июня 1943-го — на фронтах Великой Отечественной войны. По состоянию на 24 марта 1945 года Михаил Бабкин совершил 145 боевых вылетов, во время которых лично уничтожил 85 автомашин, 10 БТР, 5 самоходных орудий, около 35 железнодорожных вагонов, 3 станционных здания, более километра железнодорожных путей, 2 паровоза, 7 самолетов на аэродромах и 1 — в воздушном бою, 4 склада с боеприпасами и 2 — с горючим, 3 переправы, около 65 повозок, 5 батарей зенитной и полевой артиллерии, 15 блиндажей. В результате штурмовок убито и ранено до 650 немецких солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945-го за «мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, и успешные 145 боевых вылетов» старший лейтенант Михаил Бабкин удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

8 декабря 1959 года погиб в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.

Имя Михаила Бабкина носит школа № 1 Джалал-Абада, на здании установлена мемориальная доска.

Родился Герой Советского Союза Павел Пономарев

Родился 22 января 1924 года в селе Беловодском. Участник Великой Отечественной войны.

Фото из интернета. Павел Пономарев

В ходе битвы за Днепр расчет орудия, наводчиком которого служил гвардии красноармеец Павел Пономарев, точным огнем поддерживал действия стрелковых подразделений при отражении контратак противника и в боях за расширение захваченного плацдарма.

А 3 октября 1943-го в бою за высоту 158,4 продвижение 307-го гвардейского стрелкового полка остановил вражеский крупнокалиберный пулемет. Рискуя жизнью, выдвинул свое орудие на открытую позицию и первым же выстрелом уничтожил огневую точку, обеспечив продвижение пехоты.

В тот же день при отражении контратаки противника уничтожил танк и автомашину.

За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр 22 февраля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР Павлу Пономареву присвоено звание Героя Советского Союза.

Умер в 1990-м в Ташкенте.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

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