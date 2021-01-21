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Общество

Мэрия Бишкека через аукцион сдаст в аренду рекламные щиты

Мэрия Бишкека через электронный аукцион сдаст в субаренду рекламные щиты, находящиеся в муниципальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие пройдет 27 и 28 января. Со списком объектов можно ознакомиться по ссылке https://etp.okmot.kg/msu/. Всего будет выставлено 30 рекламных билбордов.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефонам: 0312660335, 0312610227.

С положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180719/
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