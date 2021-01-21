COVID-19. 1 тысяче 200 медикам, спасавшим нас, отказано в выплате компенсаций

Глава Коалиции за демократию и гражданское общество Эрик Ирискулбеков заявил 24.kg, что медикам создали неприемлемые условия для получения компенсаций.

По его словам, 1 тысяче 137 медработникам выплатили по 200 тысяч сомов. 32 семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получили по 1 миллиону. 1 тысяча 200 заявлений возвращены и рассматриваться не будут.

«Врачам приходилось самим проводить эпидемиологическое расследование и доказывать, что они заразились коронавирусом на работе. Большинство из тех, кто не работал в красной зоне, но был инфицирован, так и не получили свои деньги. Что касается военных врачей, то руководство силовых ведомств вообще отказалось помогать им готовить документы. Мы продолжаем собирать материалы и, если не удастся добиться выплат административным путем, обратимся в суд», — сказал Эрик Ирискулбеков.

Мне известны факты, когда члены комиссии вымогали деньги у медиков, чтобы они могли получить компенсацию. У нас достаточно заявлений, кому так и не выплатили деньги. Эрик Ирискулбеков

Напомним, что медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, положена компенсация в размере 200 тысяч сомов. Выплата компенсации возможна только после того, как специальная комиссия расследует, где и каким образом заразился медицинский работник.