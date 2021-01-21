В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 752 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 44 пациента, в больницах — 708.

В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 225 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (442 человек, или 62,9 процента) оценивают как средней тяжести. Только четыре пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 136 человек. В Бишкеке выписаны 56 человек, Чуйской области — 37, Ошской — 9, Таласской — 2, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 5.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 509 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.