В Кыргызстане за сутки выявили еще 155 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 42 случая, Чуйской области — 63, Ошской — 12, Таласской — 1, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 585 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.