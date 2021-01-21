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Общество
Сюжет: COVID-19

Промедление на начальном этапе пандемии осложнило борьбу с COVID-19

Международная система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации устарела и должна быть приведена в соответствие с реалиями цифрового мира. Об этом говорится в промежуточном докладе независимой комиссии по оценке готовности к пандемии, сообщают «Новости ООН».

По их мнению, существующая система не позволила быстро выявить новый потенциально опасный патоген и предупредить о нем весь мир.

«Даже когда 30 января 2020 года ВОЗ объявила распространение COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного значения, многие страны не приняли необходимых мер для того, чтобы пресечь распространение инфекции», — отмечается в сообщении.

Члены комиссии высоко оценили усилия множества людей, которые, не жалея сил, работали над тем, чтобы выявить новый вирус и понять, как с ним бороться. Но этот процесс занял слишком много времени — отчасти потому, что проходил в соответствии с устаревшими протоколами аналоговой эпохи. Эксперты подчеркнули, что их задача — не критиковать тех, кто делал все, что мог, а выявить пробелы и ошибки.

«В случае возникновения потенциальной угрозы здоровью Всемирная организация здравоохранения и государства должны использовать имеющиеся у них цифровые инструменты, иначе они всегда будут отставать и от социальных сетей, где информация распространяется мгновенно, и от самих заразных патогенов, которые стремительно передаются во время передвижений людей», — сказала сопредседатель комиссии, бывший премьер-министр Новой Зеландии и экс-глава Программы развития ООН Хелен Кларк.

Главный вывод экспертов — необходима новая международная система реагирования на чрезвычайные ситуации.

Эксперты намерены тщательно проанализировать хронологию действий разных стран и ВОЗ в ответ на распространение коронавируса и появление новых данных о нем.

Но уже сейчас можно сказать, что, несмотря на предупреждения о неизбежности подобной угрозы здравоохранению, которые звучат вот уже несколько лет, государства не были к ней готовы.

При этом противодействие пандемии обнажило глубочайшее неравенство как между разными государствами, так и внутри стран. Самый вопиющий пример несправедливости, по мнению международных экспертов, — это неравный доступ к вакцинам против COVID-19. Разрабатывая рекомендации по подготовке к пандемии, они включат предложения по обеспечению равного доступа к средствам защиты, медицинскому оборудованию, включая аппараты ИВЛ, а также к диагностическим средствам, лекарствам и вакцинам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180656/
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