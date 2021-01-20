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Общество

В мэрии Бишкека снова подняли вопрос узаконивания самовольно построенных домов

Вопросы узаконивания земельных участков под существующими домостроениями обсудил и. о. мэра Балбак Тулобаев на рабочем совещании с представителями штаба застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Вице-мэру Азамату Сагындык уулу поручено внести предложения по узакониванию самовольно возведенных индивидуальных жилых домов, построенных после 16 июня 1999 года.

Совместно с главами административных районов завершить инвентаризацию схем жилых массивов столицы, а также разработать и представить пошаговый план по обеспечению электроэнергией и питьевой водой домов жителей жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Вице-мэру по транспорту и муниципальному имуществу Азизу Алымкулову поручено проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Следующая встреча по результатам работы состоится через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180632/
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