В мэрии Бишкека снова подняли вопрос узаконивания самовольно построенных домов

Вопросы узаконивания земельных участков под существующими домостроениями обсудил и. о. мэра Балбак Тулобаев на рабочем совещании с представителями штаба застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Вице-мэру Азамату Сагындык уулу поручено внести предложения по узакониванию самовольно возведенных индивидуальных жилых домов, построенных после 16 июня 1999 года.

Совместно с главами административных районов завершить инвентаризацию схем жилых массивов столицы, а также разработать и представить пошаговый план по обеспечению электроэнергией и питьевой водой домов жителей жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Вице-мэру по транспорту и муниципальному имуществу Азизу Алымкулову поручено проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Следующая встреча по результатам работы состоится через 10 дней.