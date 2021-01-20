21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар, Куйручук);

9.30-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой;

9.30-15.00 — отрезки улиц Набережной, Бухарской;

9.30-12.00 — отрезки улиц Кулатова, Оренбургской;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Торт-Кул), «Арча-Бешик» (улица Абдрахманова), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);

10.00-17.00 — отрезки улицы Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Славянской, переулок Волховский;

13.00-16.30 — микрорайон «Аламедин-1» (62-64, 68-71);

13.00-17.00 — отрезки улиц Бурулдайской, Базар-Курганской, Джалал-Абадской, переулок Талды-Суйский.