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Общество

21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Конорчок, Кок-Жар, Куйручук);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой;
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Набережной, Бухарской;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Кулатова, Оренбургской;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Садырбаева, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Торт-Кул), «Арча-Бешик» (улица Абдрахманова), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Славянской, переулок Волховский;
  • 13.00-16.30 — микрорайон «Аламедин-1» (62-64, 68-71);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Бурулдайской, Базар-Курганской, Джалал-Абадской, переулок Талды-Суйский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-15.00 — села Рассвет, Лесхоз, жилмассивы «Тендик», «МТФ-2»;
  • 9.00-17.00 — села Виноградное, Полевое, Привойное, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Заречная, Чапаева, Гидростроительная, Набережная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Кирова, Чапаева, Проектируемая, 1-63, 420-565), Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Солодовникова, Фрунзе), Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, переулок Южный), Романовка (улицы Фрунзе, Гагарина, Маркса, Московская, Садовая), Сокулук (улицы Больничная, Фрунзе), поселок Северный (улицы Заводская, Советская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Пишпекская), Беловодское (улица Ленина), Садовое (улица Прогресс), Спартак (улица Ленина), Кызыл-Туу (улица Центральная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Сосновка, город Кара-Балта (улица Достоевского);

Панфиловский РЭС

  • 10.00-17.00 — село Чалдыбар (в районе колхоза «Нива»);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик), Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — село Чуй (улицы Маркса, Межевая, Клубная, Шоссейная, комплекс «Бурана»);
  • 13.00-17.00 — село Чуй (улицы Космонавтов, Бригадная, Покровская, Межевая);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жел-Арык, Кызыл-Суу (улицы Ленина, Жданова), город Кемин (улицы Советская, Победы).
3
Баткенская область
  • 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Калтак, Живпром, Стахановская, Шахтерская, Ударник, Жданова, Сухана, Черкасова, Пушкина, Техникум, Пионерская, Ломоносова, Машзавод, Северная, Едренкина, Кулатова, Горняка, Интернациональная, Газетная, Гастелло, Калинина, Загородная, Садовая, Ключевая, Дыйкан, Баялинова, Гагарина, Кольцевая, Горького, Маяковского, Орозбекова, Строительная, Токтогула, Чехова, Ынтымак, Юбилейная, Боконбаева).
4
Ошская область
  • 8.30-17.00 — села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Тут-Зар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айырма, Вахым, Коен, Жангактаги, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, город Ош (районы «Беш-Бадам», «Он-Адыр»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180630/
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