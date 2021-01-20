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Общество

Цифра дня. 19 тысяч 122 кыргызстанца поменяли имя и фамилию в 2020 году

Более 19 тысяч кыргызстанцев поменяли свои имя и фамилию в 2020 году. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По информации ГРС, в прошлом году свои фамилию, имя и отчество поменяли 19 тысяч 122 человека. В 2019-м — 28 тысяч 153, что на 9 тысяч 31 кыргызстанца больше.

«Для того чтобы поменять ФИО, заявитель должен обратиться в ЦОН или отдел записи актов гражданского состояния, паспортизации и населения. На сегодняшний день нет привязки к месту жительства. Осуществление одновременной регистрации перемены фамилии, имени и отчества не допускается», — заявили в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180586/
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