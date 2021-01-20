12:44
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Общество

Не дождались помощи от скорой. В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги

В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги: врачи скорой помощи не успели приехать на вызов. Об этом на своей странице Facebook написала пользователь Юлия Барабина-Шеворакова.

По ее словам, родовые схватки у женщины начались 17 января. «В тот день 21.30 мы приехали в роддом, ее осмотрел гинеколог и сказал, что клянется мамой, богами и прочими, что раньше четверга родов не будет. Мы вернулись домой. Всю ночь жена страдала. Схватки нарастали. В 8.00 все началось. Я звонил в скорую, они тридцать минут не высылали бригаду. Меня не консультировали. Трубку бросали. Хотя я говорил, что и кровь, и что я вижу головку ребенка, и супруге очень больно. Когда я понял, что помощи ждать неоткуда, помыл руки, взял полотенце и начал орать, чтобы она тужилась. Одной рукой как бы аккуратно подталкивал ребенка. Вторую подставлял, пока дочь «не выпала». Я в шоке, держу лялю в руках», — рассказал подробности счастливый отец.

Отмечается, что бригада скорой помощи приехала только через час после родов.

Заведующий отделением реанимации столичной скорой помощи Егор Борисов, комментируя инцидент, рассказал 24.kg, что вызов поступил 8.20. «В 9.05 бригада была на месте. Это было время загруженных вызовов. Гинекологическая бригада была занята. Для того чтобы пациент не ждал долго, на место отправили реанимационную бригаду. Роды вторые, домашние. Ребенка и мать госпитализировали в первый роддом. С ними все в порядке», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180569/
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
Женщина родила в милицейской машине — не успели в роддом
Если в Бишкеке на голову вам упадет сосулька, виновных вы не найдете
Настоящий богатырь. Жительница Каракола родила мальчика более 6,5 килограмма
Экоактивисты назвали основные источники загрязнения воздуха в Бишкеке
Территория Бишкека может увеличиться на 14,8 тысячи гектаров
В Бишкеке с наркотиками задержан 25-летний гражданин Индии
Пошла выносить мусор и пропала. Милиция помогла найти 17-летнюю бишкекчанку
В Бишкеке определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
Милиция начала расследование по факту взрыва на территории бывшего завода Фрунзе
В Бишкеке задержан мошенник. Взял машину в рассрочку и исчез
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Это их&nbsp;право. Балбак Тулобаев о&nbsp;водителях маршруток, не&nbsp;вышедших на&nbsp;линии Это их право. Балбак Тулобаев о водителях маршруток, не вышедших на линии
Бизнес
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
20 января, среда
12:38
Для зараженных COVID-19 свободны 246 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 246 коек в медучрежден...
12:37
Депутат: Ужесточения для иностранцев повлекут ответные меры для мигрантов из КР
12:32
Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира
12:26
Оптимизация системы здравоохранения приведет к ее параличу
12:11
Не дождались помощи от скорой. В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги