Не дождались помощи от скорой. В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги

В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги: врачи скорой помощи не успели приехать на вызов. Об этом на своей странице Facebook написала пользователь Юлия Барабина-Шеворакова.
По ее словам, родовые схватки у женщины начались 17 января. «В тот день 21.30 мы приехали в роддом, ее осмотрел гинеколог и сказал, что клянется мамой, богами и прочими, что раньше четверга родов не будет. Мы вернулись домой. Всю ночь жена страдала. Схватки нарастали. В 8.00 все началось. Я звонил в скорую, они тридцать минут не высылали бригаду. Меня не консультировали. Трубку бросали. Хотя я говорил, что и кровь, и что я вижу головку ребенка, и супруге очень больно. Когда я понял, что помощи ждать неоткуда, помыл руки, взял полотенце и начал орать, чтобы она тужилась. Одной рукой как бы аккуратно подталкивал ребенка. Вторую подставлял, пока дочь «не выпала». Я в шоке, держу лялю в руках», — рассказал подробности счастливый отец.
Отмечается, что бригада скорой помощи приехала только через час после родов.
Заведующий отделением реанимации столичной скорой помощи Егор Борисов, комментируя инцидент, рассказал 24.kg, что вызов поступил 8.20. «В 9.05 бригада была на месте. Это было время загруженных вызовов. Гинекологическая бригада была занята. Для того чтобы пациент не ждал долго, на место отправили реанимационную бригаду. Роды вторые, домашние. Ребенка и мать госпитализировали в первый роддом. С ними все в порядке», — подчеркнул он.