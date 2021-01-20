Не дождались помощи от скорой. В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги

В Бишкеке мужчина сам принял роды у супруги: врачи скорой помощи не успели приехать на вызов. Об этом на своей странице Facebook написала пользователь Юлия Барабина-Шеворакова.

По ее словам, родовые схватки у женщины начались 17 января. «В тот день 21.30 мы приехали в роддом, ее осмотрел гинеколог и сказал, что клянется мамой, богами и прочими, что раньше четверга родов не будет. Мы вернулись домой. Всю ночь жена страдала. Схватки нарастали. В 8.00 все началось. Я звонил в скорую, они тридцать минут не высылали бригаду. Меня не консультировали. Трубку бросали. Хотя я говорил, что и кровь, и что я вижу головку ребенка, и супруге очень больно. Когда я понял, что помощи ждать неоткуда, помыл руки, взял полотенце и начал орать, чтобы она тужилась. Одной рукой как бы аккуратно подталкивал ребенка. Вторую подставлял, пока дочь «не выпала». Я в шоке, держу лялю в руках», — рассказал подробности счастливый отец.

Отмечается, что бригада скорой помощи приехала только через час после родов.