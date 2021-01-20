Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и районах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный доклад ВОЗ.

В ВОЗ также отметили, что штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, выявили еще в трех странах, и их общее число достигло 23.

«Кроме того, за неделю в Бразилии обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также зарегистрирован еще один случай мутации разновидности B.1.1.28», — отметили в ВОЗ.

У специалистов пока нет достаточной информации для вывода о том, являются ли эти разновидности более заразными и протекает ли заболевание более тяжело в случае заражения.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре 2020 года. По мнению ученых, они являются более заразными и агрессивными.