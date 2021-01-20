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Общество

В мэрии Бишкека попросили хозсубъекты выносить мусор рано утром

В мэрии Бишкека попросили хозяйствующие субъекты выносить мусор до 8.00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» выезжают для вывоза твердых бытовых отходов рано утром и до обеда собирают мусор по маршруту.

«К сожалению, некоторые компании, магазины, кафе выносят отходы в разное время, после того, как спецтехника проехала», — отметили в мэрии.

По уборке мусора, снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории можно отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии 0554182185 или звонить по номерам 1840 и 1850 круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180526/
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