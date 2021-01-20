Учителя школы Каракола просят министра образования вернуть уволенного директора

Коллектив инновационной школы-гимназии № 1 города Каракола просит министра образования вернуть уволенного директора Уулчу Абдыкеримову. Обращение они прислали 24.kg.

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По их словам, 14 января преподаватели узнали о том, что их руководителя сняли с должности.

«Мы думаем, что нужно считаться с мнением коллектива. Коллектив учителей из 105 человек просит вас рассмотреть наше обращение и дать возможность доработать до конца учебного года с Уулчой Абдыкеримовой. Во-первых, она, как хозяйственник и руководитель учебного заведения, может еще больше внести вклад в развитие образовательного процесса. Во-вторых, после долгосрочного онлайн-обучения мы только вышли в офлайн, только начал налаживаться учебный процесс, а смена руководства нецелесообразна, она снизит качество обучения», — говорится в обращении.

Учителя уже обращались к мэру Каракола, полномочному представителю правительства, в управление образования города, но результатов это не дало.