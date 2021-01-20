Больницы в районах превратились в стационары по уходу за пожилыми и хрониками

Треть года койки в больницах пустуют. Об этом 24.kg сообщила директор Ассоциации групп семейных врачей Суйумжан Мукеева.

По ее словам, в это же время содержится штат врачей, медсестер, санитарок, которым выплачивают зарплату, оплачиваются комуслуги за отопление, электричество, канализацию, вывоз мусора. «Нужны ли нам больницы, которые работают 222 дня в году и остальное время не заняты? В свое время коечный фонд сократили с 55 тысяч на 25 тысяч, надо было сократить еще 10-15 тысяч», — сказала Суйумжан Мукеева.

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Она отметила, что 40 процентов госпитализаций в районных больницах не обоснованы. «У нас нет критической массы таких больных, которые нуждаются в стационарном лечении. Больницы в некоторых районах превратились в стационары по уходу за пожилыми, хрониками с язвой, гастритом, бронхитом. Во всем мире они успешно лечатся амбулаторно. Нельзя класть в больницу без показаний. А у нас кладут, лишь бы держать больницы», — подчеркнула Суйумжан Мукеева.

Отметим, что Минздрав проводит слияние территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями.