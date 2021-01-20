В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 736 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 10 пациентов, в больницах — 726.

В том числе 40 человек — в крайне тяжелом состоянии, 225 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (449 человек, или 61,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 12 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 124 человека. В Бишкеке выписаны 62 человека, Оше — 4, Чуйской области — 28, Ошской — 6, Таласской — 1, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 4.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 373 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.