В Кыргызстане за сутки выявили еще 162 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 46 случаев, Оше — 11, Чуйской области — 72, Ошской — 2, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 24, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 430 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.