Не надо, как в Бишкеке: милиция встретилась с водителями междугородних такси

В селе Алмалуу Иссык-Атинского района сотрудники милиции провели профилактическую беседу с водителями междугородних маршрутных такси, курсирующих по Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

«Сотрудники передвижного пункта милиции Иссык-Атинского района встретились с бригадирами и водителями, работающими на междугородних рейсах и доставляющими жителей области из Канта и ближайших сел в Бишкек. Им напомнили о недопустимости срыва пассажирских перевозок и о том, что любые провокации будут пресекаться», — сообщает пресс-служба.

Напомним, в начале прошлой недели в Бишкеке водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Ранее в ГУВД столицы проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

Накануне утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.