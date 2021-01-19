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Общество

Министр образования без предупреждения проверил школу в Бишкеке

Министр образования Алмазбек Бейшеналиев без предупреждения проверил школу в Бишкеке. Об этом сообщил его помощник Ильгиз Султанов на своей странице в Facebook.

По его словам, глава Министерства образования посетил школу № 28, которая недавно перешла на традиционную форму обучения.

«Министр принимал участие в уроках и проверил соблюдение санитарных норм. А также поблагодарил учителей и врачей за заботу о детях», — написал Ильгиз Султанов.

Отметим, ранее в 24.kg обратились родители этой школы. Они сообщили, что преподаватели просят родителей закупить дезсредства для класса. В мэрии сообщили, что все необходимое для возобновления офлайн-обучения администрациям школ раздали. На эти цели выделено 6,8 миллиона сомов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180478/
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