Министр образования без предупреждения проверил школу в Бишкеке

Министр образования Алмазбек Бейшеналиев без предупреждения проверил школу в Бишкеке. Об этом сообщил его помощник Ильгиз Султанов на своей странице в Facebook.

По его словам, глава Министерства образования посетил школу № 28, которая недавно перешла на традиционную форму обучения.

«Министр принимал участие в уроках и проверил соблюдение санитарных норм. А также поблагодарил учителей и врачей за заботу о детях», — написал Ильгиз Султанов.

Отметим, ранее в 24.kg обратились родители этой школы. Они сообщили, что преподаватели просят родителей закупить дезсредства для класса. В мэрии сообщили, что все необходимое для возобновления офлайн-обучения администрациям школ раздали. На эти цели выделено 6,8 миллиона сомов.