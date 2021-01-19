18:27
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Общество

Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200 мест

В столичной школе № 19 сегодня открыли новый учебный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, вместе с учителями и учениками в новое здание школы пришли вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева, зампредседателя Бишкекского городского кенеша (БГК) Руслан Жакышов, вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева.

«Строительство пристройки к существующему зданию началось в 2020 году. Это двухэтажный учебный корпус площадью 1 тысяча 239 квадратных метров, который позволил увеличить мощность школы на 198 ученических мест», — отметили в мэрии.

В нем расположены танцевальный зал, семь учебных классов, кабинеты для внеклассных занятий, электронная библиотека и инновационный класс по информатике с интерактивной панелью. Новый учебный корпус обошелся городу в 45 миллионов сомов, строительством занималась подрядная стройкомпания «Максат».

В мэрии отметили, что школа находится в сейсмоопасной зоне, пристройка возводилась с таким расчетом, чтобы выдержать подземные толчки силой 9 баллов.

Старое здание школы построено в 1963 году, в ней учатся более 1 тысячи 100 детей при проектной мощности в 520 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180473/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте потребовали отставки руководства мэрии города Бишкека
В Бишкеке вернулись в школы 53,5 тысячи учеников
Мэрия Бишкека хочет навести порядок на муниципальном рынке «Дордой»
Родители против перевода школы № 30 в бывший центр для беспризорников
Больное место мэрии, или Почему свалка дымить не перестанет
Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает
Если в Бишкеке на голову вам упадет сосулька, виновных вы не найдете
Отберем лицензию. Мэрия пригрозила водителям маршруток и призвала не бастовать
Митинговавшего против Наримана Тюлеева активиста отправили на свалку
В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Учить не&nbsp;значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на&nbsp;образовании детей Учить не значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на образовании детей
Бизнес
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
19 января, вторник
18:21
Наказание за семейное насилие не стоит ужесточать, считают в МВД Наказание за семейное насилие не стоит ужесточать, счит...
18:13
Выборы и референдум. ЦИК готова на днях огласить официальные итоги
18:07
Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться
18:02
Чиновницы заняты лишь протиранием юбок. Депутат недоволен работой кабмина
18:02
За десять лет добыча угля в Кыргызстане выросла в 4,3 раза