Мощность столичной школы № 19 увеличилась почти на 200 мест

В столичной школе № 19 сегодня открыли новый учебный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, вместе с учителями и учениками в новое здание школы пришли вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева, зампредседателя Бишкекского городского кенеша (БГК) Руслан Жакышов, вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева.

«Строительство пристройки к существующему зданию началось в 2020 году. Это двухэтажный учебный корпус площадью 1 тысяча 239 квадратных метров, который позволил увеличить мощность школы на 198 ученических мест», — отметили в мэрии.

В нем расположены танцевальный зал, семь учебных классов, кабинеты для внеклассных занятий, электронная библиотека и инновационный класс по информатике с интерактивной панелью. Новый учебный корпус обошелся городу в 45 миллионов сомов, строительством занималась подрядная стройкомпания «Максат».

В мэрии отметили, что школа находится в сейсмоопасной зоне, пристройка возводилась с таким расчетом, чтобы выдержать подземные толчки силой 9 баллов.

Старое здание школы построено в 1963 году, в ней учатся более 1 тысячи 100 детей при проектной мощности в 520 мест.