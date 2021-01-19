Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в 2020 году

В 2020 году кыргызстанцы меньше женились и разводились, нежели в 2019-м. Об этом сообщили в ГРС.

По ее информации, в прошлом году в Кыргызстане заключили брак 39 тысяч 944 пары, а в 2019-м — 49 тысяч 395, что на 9 тысяч 451 больше. В 2020-м развелись 9 тысяч 150 пар. За аналогичный период 2019 года — 10 тысяч 995, что на 1 тысячу 845 больше.

«Таким образом, в 2019-м зафиксировали больше регистраций брака и разводов, нежели в 2020 году. Сегодня упрощена процедура регистрации заключения и расторжения брака. Если один из бывших супругов подал на развод в орган загса, а другой сделал это позже, сведения о нем вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака», — сказали в ГРС.