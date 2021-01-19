19:08
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Общество

Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в 2020 году

В 2020 году кыргызстанцы меньше женились и разводились, нежели в 2019-м. Об этом сообщили в ГРС.

По ее информации, в прошлом году в Кыргызстане заключили брак 39 тысяч 944 пары, а в 2019-м — 49 тысяч 395, что на 9 тысяч 451 больше. В 2020-м развелись 9 тысяч 150 пар. За аналогичный период 2019 года — 10 тысяч 995, что на 1 тысячу 845 больше.

«Таким образом, в 2019-м зафиксировали больше регистраций брака и разводов, нежели в 2020 году. Сегодня упрощена процедура регистрации заключения и расторжения брака. Если один из бывших супругов подал на развод в орган загса, а другой сделал это позже, сведения о нем вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака», — сказали в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180456/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В 2020 году снизилось количество оформляемых паспортов для кыргызстанцев
Выборы президента и референдум. В кол-центр ГРС поступило 12 тысяч звонков
В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС
В праздничные и выходные дни ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00
Чемпион Азии по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков женился
Центры регистрации населения в январе не будут работать несколько дней
Свадьбу сына полковника милиции Жалила Атамбаева прокомментировал глава ГКНБ
ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек
Цифра дня. 93 процента зарегистрированных в Кыргызстане машин старше 15 лет
Новые загранпаспорта КР могут решить вопрос санкций со стороны США
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Учить не&nbsp;значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на&nbsp;образовании детей Учить не значит научить. Как онлайн-обучение сказалось на образовании детей
Бизнес
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
19 января, вторник
19:00
Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в 2020 году Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в...
18:45
В Министерстве образования обсудили требования к учебникам нового поколения
18:35
Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
18:30
20 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!