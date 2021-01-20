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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 января снег. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 9 часов 30 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Московской;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Ахунбаева, Профсоюзной, Лумумбы, Балбан-Таймаш, переулок Сумской, 4-й микрорайон, 40-43, 45, 46, жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 52, 52/1, улицы Нуркамал, Московская, 56/2, Гоголя, 6, 8, 10, Боконбаева, Ибраимова, 33, Чокморова, 1, 1д, 5, 5а, 7;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Термечикова, Садырбаева, Абдрахманова, Набережная, Кызыл-Адыр, Чортекова, Кара-Коо, Баба-Ата, Бердибаева, Он-Арча, Аилчиева), отрезки улиц Месароша, Сельсоветской, Ганди;
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы Сагынбая Манасчи;
  • 10.00-12.00 — улица Элебесова (от БЧК до улицы Васильева);
  • 11.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 45, 46, 48, 50-52, 52/1, улица Нуркамал;
  • 13.00-17.00 — отрезки улицы Курманджан Датки.

У кого намечается той

Сайдулла Нышанов

Родился 20 января 1966 года в селе Кызыл-Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Алмаз Бакетаев

Родился 20 января 1971 года в Таласе. Первый вице-мэр Бишкека.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180446/
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