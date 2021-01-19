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Общество

В Москве кыргызстанца обвиняют в терроризме. Дело передано в суд

В Москве кыргызстанца обвиняют в терроризме. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Уточняется, что завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьями «Пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей» и «Приготовление террористического акта».

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По версии следствия, в сентябре 2019 года мужчина приехал в Москву для совершения террористического акта. На протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта.

«Следствие также установило, что с апреля 2018-го по июнь 2019-го обвиняемый, находясь в Кыргызстане, неоднократно размещал в интернете, социальных сетях и мессенджере материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года он был задержан в Москве. На днях дело передали в суд.

В рамках расследования следователи полностью доказали вину фигуранта. «Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в Следственном комитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180445/
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