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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Чтобы не завезти новые штаммы, усилили санитарные посты на границе

В целях недопущения завоза новых штаммов усилена работа санитарно-карантинных постов (СКП). Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, также возвращена система анкетирования пассажиров. «В марте-апреле мы ее тоже использовали, чтобы отслеживать пассажиров, если возникнут эпидосложнения», — отметил он.

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Кроме того, для прохождения паспортного контроля въезжающий в Кыргызстан должен предоставить справку с отрицательным анализом ПЦР (сделанным на позднее 72 часов до выезда).

«Если она будет просрочена или возникнут сомнения, то на СКП будут задействованы пункты забора материала для быстрой проверки и недопущения завоза», — добавил он.

Напомним, с марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 268 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180414/
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