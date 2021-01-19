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Общество

В Бишкеке вернулись в школы 53,5 тысячи учеников

В первый день возобновления учебного процесса в школы Бишкека пошли более 53,5 тысячи учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, еще 3 тысячи 680 учеников четырех параллелей — 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов — продолжают учиться в режиме онлайн.

Более 6 тысяч учителей провели уроки в обычном и дистанционном режимах согласно расписанию.

«На сегодня все 97 школ и 87 садиков обеспечены дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, на приобретение средств защиты со стороны управления образования выделено около 6,8 миллиона сомов», — отметили в муниципалитете.

В мэрии заверяют, что во всех общеобразовательных организациях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, у входов организованы входные фильтры: постелены дезинфицирующие коврики, закрепленные сотрудники школ измеряют температуру у детей, ведут журналы здоровья индивидуально по каждому классу. В коридорах и учебных кабинетах установлены локтевые санитайзеры, расписания занятий составлены с учетом противоэпидемиологических требований, дети учатся в две смены.

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«Классные руководители могут обратиться к родителям с просьбой обеспечить своего ребенка маской, индивидуальным антисептиком. Надеемся, что родители понимают, что маленький индивидуальный санитайзер и маска — такой же предмет личной гигиены, как зубная щетка и расческа», — добавили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что денежные сборы в общеобразовательных организациях строго запрещены.

Напомним, что обучение в традиционном формате возобновилось для учеников 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов, остальные продолжают заниматься онлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180387/
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