Школьники Узгенского района получили 10 персональных компьютеров

Школьникам села Чалк-Ойдо айылного аймака Колдук Узгенского района Ошской области ГП «Инфоком» передало 10 персональных компьютеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, в комплекте системный блок, клавиатура, мышь компьютерная, монитор. Преподавательский состав школы № 64 состоит из 22 учителей, обучаются 270 учеников.

«Цель поддержки — обеспечение доступа к изучению информационных программ и освоение интернета в отдельных регионах страны», — подчеркнули в «Инфокоме».

Отмечается, что ученики школы № 64 имени Жаныбека казы с 12 января занимаются в полностью оборудованном современном компьютерном классе. В селе проживают более 1,5 тысячи жителей.