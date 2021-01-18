Милиционеры оказали помощь воспитанникам Краснореченской школы-интерната

Сотрудники центрального аппарата МВД посетили Краснореченскую школу-интернат, в которой воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, материальной и социальной поддержки, и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Встречи с детьми стали доброй традицией, в этот раз сотрудники милиции привезли им новогодние подарки, сладости, фрукты, сухофрукты, продукты питания. По согласованию с администрацией школы-интерната приобретены канцелярские товары, бытовые принадлежности, зимняя обувь, которая подбиралась отдельно каждому ученику. Общая сумма покупок составила 151 тысячу 916 сомов», — сказали в МВД.

Сегодня в школе-интернате проживают и воспитываются более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот в возрасте от 6 до 16 лет.

Отмечается, что в этом году исполняется 26 лет со дня, когда сотрудники МВД взяли шефство над Краснореченской школой-интернатом. Все эти годы милиционеры оказывают посильную помощь воспитанникам детского дома.