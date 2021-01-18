22:36
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество

Милиционеры оказали помощь воспитанникам Краснореченской школы-интерната

Сотрудники центрального аппарата МВД посетили Краснореченскую школу-интернат, в которой воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, материальной и социальной поддержки, и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Встречи с детьми стали доброй традицией, в этот раз сотрудники милиции привезли им новогодние подарки, сладости, фрукты, сухофрукты, продукты питания. По согласованию с администрацией школы-интерната приобретены канцелярские товары, бытовые принадлежности, зимняя обувь, которая подбиралась отдельно каждому ученику. Общая сумма покупок составила 151 тысячу 916 сомов», — сказали в МВД.

Сегодня в школе-интернате проживают и воспитываются более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот в возрасте от 6 до 16 лет.


Отмечается, что в этом году исполняется 26 лет со дня, когда сотрудники МВД взяли шефство над Краснореченской школой-интернатом. Все эти годы милиционеры оказывают посильную помощь воспитанникам детского дома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180349/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Четырнадцатилетняя девочка-сирота родила после изнасилования
Выпускники детдома продают самодельные елки и хотят построить себе жилье
Случайные люди. Кого берут на работу в детские дома
Холодно, сыро, туалет на улице. В каких условиях живут в детских домах
Бьют, принуждают курить. В Кыргызстане дети в интернатах не защищены от насилия
Чуйская школа-интернат для детей-сирот нуждается в стиральных машинах
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
18 января, понедельник
22:11
Милиционеры оказали помощь воспитанникам Краснореченской школы-интерната Милиционеры оказали помощь воспитанникам Краснореченско...
21:47
COVID-19. В Кыргызстане утвердили новый алгоритм для въезжающих в страну
21:22
Мэрия Бишкека хочет навести порядок на муниципальном рынке «Дордой»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: днем тепло
20:47
Педагогов Кыргызстана научат эффективно преподавать чтение и письмо