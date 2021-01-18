19 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Тоголока Молдо, переулки Минбулакский, Алтайский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Тыныстанова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Шакирова, микрорайон «Тунгуч», 36;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Он-Арча, Термечикова, Суулу-Тор, Ойсул-Ата, переулок Абдрахманова);

9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Орловской, Медерова;

11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 24, 39/1, 38/2;

12.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Дачной, переулок Керченский;

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улица Чодронова);

13.00-17.00 — отрезки улиц Ала-Арчинской, Ганди;

13.00-15.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Московской.