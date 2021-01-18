19 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Тоголока Молдо, переулки Минбулакский, Алтайский;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Тыныстанова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Шакирова, микрорайон «Тунгуч», 36;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Он-Арча, Термечикова, Суулу-Тор, Ойсул-Ата, переулок Абдрахманова);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Орловской, Медерова;
- 11.00-17.00 — 6-й микрорайон, 24, 39/1, 38/2;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Дачной, переулок Керченский;
- 13.00-17.00 — село Чон-Арык (улица Чодронова);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Ала-Арчинской, Ганди;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Московской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучаловой, Лагерная), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая, Таранчиева, Ткачева), Степное, Ленинское (улицы Восточная, Набережная, Чайная, Алма-Атинская), Берлик (улицы Молодежная, Парковая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 1-63, 420-565), Чон-Джар (улица Термечикова), Шалта (улица Калмырза), Студенческое (улицы Артезианская, Садовая, Новосадовая, переулок Новосадовый), Степное, Сокулук (улицы Ошская, Кайназаровой, Московская, Победы, Келечек, Линейная, Свободы), поселок Мирный, совхоз «Фрунзе» (улицы Западная, Северная, Садовая), хутор Толтак;
- 14.00-17.00 — село Сокулук (улицы Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Полярная, Садовая, Октябрьская, Интернациональная, переулок Новый);
- 9.00-14.00 — Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Горького, Машиностроительная, Панфилова, Мира, Победы, Восточная, Гоголя, Полевая, Ленина, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, Скотобойня), Романовка (улица Полевая);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улица Центральная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Федоровка, Жекен, Жон-Арык;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — Кайынды (район сахарного завода);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Белинского, Луговая), Ичке-Суу (улица Алыбаева), Норус (улица Жундубаева), Чон-Далы;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (отрезки улиц Новобереговой, Советской, Межевой, Школьной);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Садыкова), Кызыл-Суу (улицы Ленина, Жданова, Ворошилова), город Кемин (улица Фрунзе).
3Баткенская область
- 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Жин-Жиган, Кулатов, Кулуштан, Мончу, Чал-Таш, Беш-Бурхан, Гайдаров, Алимбаев, 60 лет Октября, Жаштык, Забазарная, Королева, Круговая, Логвиненко, Мин-Булак, Можокипова, Озерная, Орозова, Осмонова, Раззакова, Салиева, Тайгараева, Турусбекова, Беш-Кап, Ысманова, Усонбаева).
4Ошская область
- 8.30-17.00 — села Беш-Тал, Борко, Калинин, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, Караван, сельские управы Ынтымак, Кара-Кочкор, Кара-Кульджа;
- 11.00-14.00 — Ош (улицы Навои, Курманджан Датки, Ленина, Айтиева, Алиева, Моминова, Гулистан, Давыдова).