В 2020 году снизилось количество оформляемых паспортов для кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Инфоком».

По ее данным, государственный центр персонификации за 2020 год изготовил 825 тысяч 528 паспортов. В озвученную статистику входят все виды паспортов: общегражданские, дипломатические, служебные, а также eID-карты образца 2017 года.

Количество оформляемых паспортов для граждан Кыргызстана в прошлом году снизилось в сравнении с предыдущими годами. В 2017 году было изготовлено 901 тысяча паспортов. Всего в 2018 году персонифицировано 916 тысяч паспортов. В 2019 году изготовлено свыше 950 тысяч паспортов.

Фото ГП «Инфоком» . Статистика изготовления паспортов

Между тем с началом выпуска биометрических идентификационных карт (внутренних паспортов), с мая 2017 года по сегодняшний день изготовлено более 1 миллиона 950 тысяч еlD-карт. Миллионный биометрический паспорт в Кыргызстане выдан 14 января 2019 года. Выдача двухмиллионной еlD-карты ожидается в феврале 2021 года.

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