20:08
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество

В 2020 году снизилось количество оформляемых паспортов для кыргызстанцев

В 2020 году снизилось количество оформляемых паспортов для кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Инфоком».

По ее данным, государственный центр персонификации за 2020 год изготовил 825 тысяч 528 паспортов. В озвученную статистику входят все виды паспортов: общегражданские, дипломатические, служебные, а также eID-карты образца 2017 года.

Количество оформляемых паспортов для граждан Кыргызстана в прошлом году снизилось в сравнении с предыдущими годами. В 2017 году было изготовлено 901 тысяча паспортов. Всего в 2018 году персонифицировано 916 тысяч паспортов. В 2019 году изготовлено свыше 950 тысяч паспортов.

ГП «Инфоком»
Фото ГП «Инфоком» . Статистика изготовления паспортов
Между тем с началом выпуска биометрических идентификационных карт (внутренних паспортов), с мая 2017 года по сегодняшний день изготовлено более 1 миллиона 950 тысяч еlD-карт. Миллионный биометрический паспорт в Кыргызстане выдан 14 января 2019 года. Выдача двухмиллионной еlD-карты ожидается в феврале 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180294/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента и референдум. В кол-центр ГРС поступило 12 тысяч звонков
В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС
В праздничные и выходные дни ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00
Центры регистрации населения в январе не будут работать несколько дней
ГРС запретила прописывать на один домашний адрес больше 10 человек
Цифра дня. 93 процента зарегистрированных в Кыргызстане машин старше 15 лет
Новые загранпаспорта КР могут решить вопрос санкций со стороны США
В ГРС рассказали причину исчезновения документов из архива
Вымогательство взятки. ГРС опровергает задержание сотрудников ГУ «Унаа»
В центральном офисе ГРС произошел пожар
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
18 января, понедельник
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Потепление улучшило ситуацию со смогом Загрязнение воздуха в Бишкеке. Потепление улучшило ситу...
19:47
В 2020 году снизилось количество оформляемых паспортов для кыргызстанцев
19:21
ВОЗ уточнила период заразности больных коронавирусом
19:00
Цифра дня. 125 единиц оружия изъяла милиция у кыргызстанцев в прошлом году
18:44
В парке «Ынтымак-2» появится барельеф в этническом стиле