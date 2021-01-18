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Общество

В Бишкеке убрали незаконные рекламные конструкции и павильоны

В центре Бишкека убрали незаконные рекламные конструкции, вывески, плакаты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) и спецподразделения «Тазалыка» проинспектировали проспект Манаса, улицы Ахунбаева и Байтика Баатыра.

«В итоге очистили тротуары от 46 самовольно установленных рекламных конструкций», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что отслеживают сообщения горожан в социальных сетях. «Бишкекчанин сообщил, что в жилом массиве «Ак-Босого» начато незаконное строительство магазина. Спецбригада совместно с сотрудниками МТУ № 15 выехала на место, после разъяснительных работ бетонные опоры снесены в добровольном порядке», — добавили в мэрии.

Убрали и газетный киоск, установленный без разрешительных документов на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, а также павильон на улице Худайбергенова, 94а.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180292/
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