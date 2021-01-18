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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 95 миллионов, умерли — более 2 миллионов

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 235 тысяч 550. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 95 миллионов 22 тысячи 922 человека. Больше всего зараженных в США (23 миллиона 932 тысячи 306), Индии (10 миллионов 557 тысяч 985), Бразилии (8 миллионов 488 тысяч 99), России (3 миллиона 530 тысячи 379), Великобритании (3 миллиона 405 тысяч 740), Франции (2 миллиона 969 тысяч 91), Турции (2 миллиона 387 тысяч 101), Италии (2 миллиона 381 тысяча 277), Испании (2 миллиона 252 тысячи 164), Германии (2 миллиона 50 тысяч 129) и Колумбии (1 миллион 908 тысяч 413).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 52,2 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 637 тысяч 828.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 30 тысяч 515. За двое суток показатель вырос на 23 тысячи 528 человек. В том числе в США скончались 397 тысяч 561, Бразилии — 209 тысяч 847, Индии — 152 тысячи 274, Мексике — 140 тысяч 204, Великобритании — 89 тысяч 429 и Италии — 82 тысячи 177.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 178 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 215 тысяч 930, Узбекистане — 77 тысяч 968, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180270/
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