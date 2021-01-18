В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 757 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 967 пациентов, в больницах — 790.

В том числе 40 человек — в крайне тяжелом состоянии, 244 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (499 человек, или 63,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только 7 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 110 человек. В Бишкеке выписаны 55 человек, в Оше — 1, Чуйской области — 31, Ошской — 8, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 9.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 104 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.