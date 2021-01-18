Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: днем тепло

В Кыргызстане снег ожидается только в некоторых районах южных и Нарынской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью −2, днем +11 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью −5, днем +11 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −1, днем до +14 градусов.

В Нарынской области −19 ночью и −3 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью −8, днем +8 градусов.

В Таласской области температура ночью −8, днем +12 градусов.