Для зараженных COVID-19 свободны 315 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 315 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 18 января:

Национальный хирургический центр — 2;

Национальный центр фтизиатрии — 18;

Национальный центр кардиологии и терапии — 1;

Городская клиническая больница № 1 — 78;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 181;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 83 тысячи 109 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.