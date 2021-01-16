Интерпол напомнил о последствиях использования недействительных паспортов

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Кыргызстане предупреждает граждан о негативных последствиях использования недействительных (утерянных) паспортов за границей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, одной из мер по борьбе с преступлениями страны-члены МОУП-Интерпол (Международная организация уголовной полиции) считают контроль со стороны пограничных и полицейских служб за использованием недействительных проездных документов и паспортов.

В ведомстве отмечают, что ни в коем случае нельзя использовать документы, о которых ранее было заявлено как об утерянных.

«Государственная регистрационная служба передает информацию об утерянном или похищенном загранпаспорте и ID-карты гражданина Кыргызстана во все страны-члены МОУП-Интерпол», — отмечают в МВД.