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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 808 человек, 273 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 833 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 9 пациентов, в больницах — 799.

В том числе 44 человека — в крайне тяжелом состоянии, 229 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (518 человек, или 64,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 8 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 151 человек. В Бишкеке выписаны 69 человек, в Оше — 3, Чуйской области — 43, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 866 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180191/
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