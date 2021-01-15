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Общество

Пожар в детском саду. Милиция начала расследование

Милиция начала расследование по факту пожара в детском саду, расположенном на пересечении улицы Тыналиева и Южной магистрали. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, примерно в 17.30 в службу 102 поступил вызов о возгорании в частном садике.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УВД. По приезде установлено, что горит верхний этаж частного садика, который находится по улице Масалиева. При этом для обеспечения безопасности граждан все были эвакуированы из горящего здания. Во избежание опасных моментов милиционеры в срочном порядке вокруг места происшествия выставили оцепление.

Прибывшая противопожарная служба МЧС в течение часа локализовала пожар, после чего полностью ликвидировала очаг возгорания. Жертв и пострадавших нет.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 261 «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках настоящего досудебного производства.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Пожар в детском саду. Милиция начала расследование
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180177/
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